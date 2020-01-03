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元旦除夕入境旅客減28%

2020-01-03 列印
元旦除夕入境旅客減28%
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　　反修例社會衝突，嚇怕外地旅客。聖誕節及元旦假期日前結束，入境處的資料顯示，元旦及除夕日出入境人次總數為逾一百四十五萬人次，較去年同期近二百一十萬人次，大幅減少逾三成。入境旅客兩日共錄約八十萬六千人次，較去年同期減少約兩成八；兩日出境人次則為約六十五萬人次，同樣較去年同期大減近三成三。

　　入境處昨公佈，元旦日的入境旅客為約四十二萬，較去年同日近五十一萬人次，減少近一成七；出境旅客為約三十萬人次，較去年同日逾四十七萬人次，大減逾三成七。

　　在十五個管制站中，仍以羅湖口岸最為繁忙，單日入境為近十一萬人次，但仍較去年下跌逾一成五；出境為近八萬二千人次，下跌近兩成六。而高鐵西九龍站(見圖)昨日出入境人次為約三萬六千人次，較去年的逾七萬三千人次大幅下跌五成。至於機場，則有近八萬二千人次入境，較去年下跌一成二；亦有近五萬三千人次出境，大跌逾四成。



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