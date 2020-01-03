﻿以老伴老出任陪診﻿ ﻿橋王讓長者助人樂己﻿

近年長者共居概念炙手可熱，伸手助人協會被視為營運佼佼者，但原來長者宿舍早已成為本港安老過去式，協會則為碩果僅存的一家。據《星島日報》報道，在社會仍只寄望長者老有所養的年代，時任總幹事陸寶珠率先讓院友主動處理舍務，以老伴老出任陪診，讓小社群中人人均有大貢獻，永不落空。陸寶珠深信長者是寶不是草，活到老也要活得好。



未來二十年，三個港人一個老，社會各界近年也為安老服務積極思變，讓長者與「生存以上，生活以下」的院舍生活說再見。長者共居熱潮乘勢而起，作為僅有營運長者宿舍的機構，伸手助人協會在老人之家中，主要接收有住屋、經濟或家庭需要的健康長者。老友記並非飯來張口，個個在宿舍內均有要職，院友之間更設有委員會，儼如大學「住Hall上莊」。



老人之家近年屢屢走入公眾視野，更有意見認為未來應積極借鑒這樣的銀髮共居模式，讓長者有多一個選擇。殊不知，長者宿舍卻是在院舍主導的安老政策下，掃入歷史堆的產物。政府在○五年逐步取消長者宿舍後，同類宿舍紛紛原址轉型為如今的護理安老院，最後只剩協會三間宿舍。協會前總幹事陸寶珠在○六年入職，便親眼見到當時宿舍的愁雲慘霧。



「社工等老人之家『摺埋』，老人家感覺被遺棄。」 陸寶珠指出，宿舍住了不少與家人關係惡劣、或有住屋需要的長者，雖然身體健康，但大多自信心低落。她更憶述，有住在寶林宿舍的老人歎「生是寶林人，死是寶林鬼」，自詡無依無靠，與今日的歡樂積極大相徑庭。



尋回自我價值



宿舍若不轉型，便要有轉機，讓他們尋回自我價值。所以陸寶珠上任後，便開始推動院友處理本應由宿舍職員主管的雜務，包括掃地、淋花、收信、甚至代宿舍到銀行取表等，將長者由服務使用者，逐步變成宿舍的合作夥伴。在當年長者宿舍逐步被取締的情況下，她此舉可謂反其道而行，也被職員質疑徒添工作負擔，「社工們覺得這套未必可行，說服他們不容易。」



樂觀的陸寶珠不到黃河心不死，嘗試在個別宿舍推行。出奇地舍友們從處理瑣碎事務中重拾生活信心，模式更沿用至今，也漸為社會各持份者重視。但令她最為驕傲的，卻是讓舍友們的臉上顯現久違的自信，以及融入宿舍大家庭，「可以協助重建一個人與社會的關聯，對我而言這是最大的功德。」



有了舍務的成功經驗，陸寶珠約在十年前讓舍友走出宿舍「以老伴老」，進一步安排舍友到協會轄下的其他護老院做義工，陪伴體弱的老人家；甚至對他們委以重任，安排他們擔任陪診服務，可謂安老界早期動員發展長者義工的一批機構。



長者義工概念當年尚算新穎，但令護老院裏面的老人一變四四變十二，陸寶珠少不免被護士們一番質疑「搵嚟搞」，擔心場面混亂難以應付；而本來只需陪診的陪診員，卻突然肩負了培訓長者義工的任務，一對一變成一拖二，自然怨聲載道，「培訓要帶義工走一次醫院路線，每所醫院的取藥路線也不同，最少要走兩次之餘，還要學如何對藥，是一門技術呢。」



她笑言，當時醫生護士見到義工陪診，也投以奇怪目光，「哪有這麼老的義工？」但所幸她發現，老人家原來十分精靈，一旦熟習流程後，更可以「師徒制」地傳授其他義工陪診技巧，發揮無限潛能。



