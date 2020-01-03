素人﻿搶攻功能界議席﻿ ﻿過來人指低估難度﻿

建制派於去年區選大敗後，民主派及政治素人重燃搶攻立法會功能界別議席的希望，更有人在網上整合登記選民的攻略，期望在半年內增加登記選民人數。原來飲食業界早在去年九月組成義工團，向食肆叩門，至今已為過百中小型食肆登記做選民，但批發及零售界與體育、演藝、文化及出版界須成為業界屬會會員滿一年才可登記選民，恐難以趕及在今年立法會選舉投票。據《星島日報》報道，在網上一片看好聲音下，曾參與功能界別選舉的過來人認為，爭逐者低估了當中難度。



據《星島日報》報道，多年來由建制派佔多數的區議會，去年被非建制派打破，更取得八成半議席，持續逾半年的反修例風波被指是建制派流失議席的原因。在「黃色經濟圈」概念下，飲食界議席被指最有機會翻盤，原來業界早已蠢蠢欲動。香港美食車聯盟負責人林瑞華在去年九月開始，已組織三十多名義工，鼓勵業界登記做選民，至今成功說服數百家食肆東主。他解釋，香港持牌普通食肆有過萬家，大部份屬於小店，當中九成半均未有選民登記，潛力龐大。



目前飲食界立法會議員由張宇人自二○○○年擔任至今，過去亦有人提出挑戰，上屆則有報稱任職廚師的伍永德參與，惟最終僅取得六百七十四票，遠低於張宇人逾二千四百張的票數。伍永德對挑戰飲食界席位不感樂觀，「我當年的做法都是邀請食肆登記做選民，最後選民數目沒有明顯增加。」根據選管處數字，飲食界登記選民數字一直下跌，去年跌至約四千四百人。要在未來半年內爭取過千業界選民登記，他坦言難度不低，「最近經濟環境轉差，可能有食肆倒閉，增加尋找潛在選民的困難。」



另一界別體育、演藝、文化及出版界，網上流傳聲稱「申請入去地區體育協會（有沙田、離島、旺角、深水埗……），立即去附近體育館申請，任何人都得。」就此，立法會議員馬逢國表示，市民積極參與體育團體並非壞事，但即使成功入會，亦要滿一年後才合資格成為界別選民，因此要趕及今年立法會選舉前投票已不可能。他更表示願意協助合資格人士進行選民登記，「多人關注是好事，好過大家說（功能界別）是小圈子選舉。」



部份要求入會最少一年



事實上，多個功能界別的選民資格亦包含成為相關屬會會員十二個月以上的規定，包括批發及零售界。去屆曾參選挑戰批發及零售界的區諾軒認為，目前輿論似乎低估登記成為功能界別選民的難度。他解釋，選舉指引列明，只要成為八十二間認可商會的會員，即符合批發及零售界選民的要求看似簡單，但不少商會具建制派背景，部份更要有推薦人才可加入，申請手續需時。雖然現在入會難以趕及今年選舉投票，但他仍鼓勵市民可趁機會了解成為功能界別選民要求，為日後的選舉做好準備。



專業界別亦成為注目點，專業議政上月推出「選民登記填表機」，呼籲功能界別選民盡早完成選民登記，衞生服務界立法會議員李國麟曾公開表示，不少專業界別的選民登記人數偏低，期望經過反修例示威後，不同界別的業界會有覺醒，以扭轉局勢。中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，近日社會風波確實為民主派爭取功能界別議席增加些許成功機會，「都可以抱一試無壞的心態，爭取一下。」



