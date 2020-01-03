﻿內地勞動課治「巨嬰」﻿ ﻿必修「摺被」學做家務﻿

中國實施一孩政策三十多年，父母視其獨生子女如珠如寶，惟也造成不少弊端，孩子變得嬌生慣養，簡單如綁鞋帶，也要成年人代勞；內地更以「巨嬰」來形容這批長大後心智猶如小孩，吃喝生活繼續依賴父母的一代人。為了趕走巨嬰，中國教育部近年使出撒手鐧，將勞動納入大學課程，例如餵天鵝可以賺學分，摺被更被列為必修課，目的是要讓學生養成勤勞動、幫忙做家務的習慣。



「打掃別墅，餵養天鵝，在鍛煉勞動能力的同時，還能學習知識、賺學分。」成都電子科技大學近日向學生發出通告，表示校園新添四隻天鵝，令全校的天鵝數目增至十隻。成都電子科技大學的後勤保障部職員表示養天鵝，是為明年擬增設勞育課作好準備，學生只要定期參與餵養及打掃天鵝所住的別墅，便可增加學分，有助提早畢業。



八成中學生摺衫未達標



除了成都電子科技大學，近年內地不少地區的學校，不約而同增加勞動教育的傾向，原因是不少父母過份溺愛孩子，事事替其代勞，結果令新一代缺乏自理能力。今年八月，杭州採荷中學八十四名中一新生在校方安排下，接受綁鞋帶和摺衣服「突擊測試」。結果發現，有近兩成人無法或不太會綁鞋帶，逾八成人更在摺衣服測試無法達標，情況令人憂慮。



這些缺乏自理能力的孩子，若長大後情況依舊，便會變成「巨嬰」，意思是他們的身體即使已長大成人，心智卻處於「嬰孩」階段。一七年內地流傳一篇名為《被母愛綁架的「中國巨嬰」》的文章，女主角由懂事開始，生活中吃飯穿衣，到升學擇業，事無巨細全由母親做主；「巨嬰」現象開始受廣大關注，甚至入選為一八年「十大流行語」。



在現實生活中，巨嬰近年的確遍佈全國，如四川成都一名媽媽稱，其丈夫因為擔心女兒做家務時受傷，因此從小不讓她做，結果現在女兒已十多歲，總是飯來張口，還要父母幫忙穿衣。另有一名內地年輕男子，刻意到車店刮花了一輛寶馬汽車，警方接案到場，發現他十分淡定，發現他剛考到駕駛執照，看中輛車想買回家，但父母不願意幫助，他一氣之下便刮花車子，以為這樣可以迫爸爸買下。



除了父母寵愛，不少學校以往過份注重學業，忽略其他教育也造成今日的情況，尤其在大城市，學生上學後便要去補課，或趕上興趣班，每天安排滿節目，連睡眠時間都不足，又怎會有時間幫忙做家務。北京有教育科學研究報告顯示，內地小學生平均只有十二分鐘。



學業繁重 每日勞動12分鐘



為了趕走「巨嬰」，中國教育部印發了《關於加強中小學勞動教育的意見》，要求把勞動教育納入學校教育、家庭教育和社會教育。一九年中央深改委通過了《關於全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》，將勞動教育納入人才培養全過程，貫通大中小學各個學習階段。



近年大專院校加緊推行勞動教育，揚州大學開設廚藝、園藝、種植等各種勞動教學，共四百餘課時，學校負責人指有關課程是想學生在真實的情景中，感受到勞動的樂趣和意義，「在菊花栽培課程上，很多學生第一次親眼見證幼苗由萌芽、綻放到凋零的過程，從中認識生命的新陳代謝，這個體驗在書本上永遠學不來。」



