﻿解除全數業權同意緊箍咒﻿ ﻿澳門降低舊樓重建門檻﻿

最新一期《東周刊》報道，澳門有逾四千幢大廈樓齡超過三十年，維修及重建成為民眾極為關注的議題。經過逾十年籌劃，特區政府制定的「都市更新」草案上月已完成諮詢，進入最後衝刺階段。



草案提出多項推動都市更新的構想，包括降低舊樓重建門檻，解除現時樓宇重建必須百分百業權同意的緊箍咒。而受影響居民可以選擇「樓換樓」、現金賠償或領取特別津貼等多元化賠償方案。連場諮詢會除吸引大批市民踴躍出席提出意見，更有城規會委員及前都市更新委員針對草案細節紛紛獻計，包括提出舊區土地合併重建等建議，以及優先考慮長者的實際需要。



新任澳門行政長官賀一誠，日前在就職演講中，提到推進都市更新，將會是現屆政府的其中一項重任。他月前在競選期間，曾到祐漢舊區了解民情，關注區內不少樓宇日久失修。



澳門現有逾四千幢大廈樓齡超過三十年，佔全澳門樓宇數量達三分之二，部份舊廈無論環境、衛生及治安均持續惡化，情況令人關注。澳門政府○五年提出「舊區重整」，種種原因下計劃一三年煞停，至一六年政府成立「都市更新委員會」，作為處理舊區問題的諮詢組織，並於一八年參考香港市區重建局的模式，成立「澳門都市更新股份有限公司」（簡稱「都更公司」）。早前政府制訂《澳門都市更新法律制度》草案，設立六十天諮詢期，期間舉辦多場公眾諮詢會及專業界別專場諮詢會。



居民踴躍出席諮詢會



草案中最受注目是解除現行法例中，樓宇重建必須百分百業權同意的緊箍咒。草案初步建議，樓齡三十至四十年的樓宇，重建須九成業權同意；四十年以上樓宇，須八成業權同意。而被評定為殘危或危及公共衛生、安全的樓宇，低至六成業權同意即可重建。



而針對受影響業主，政府提供多元化補償方案。形式包括「樓換樓」、換回同等或相若面積的單位；第二是現金補償，包括參考樓宇市價，再加上額外百分比作為賠償；第三是特別津貼，例如業主因遷移新居而引致的開支及搬遷費等。



由於「都市更新」對社會影響深遠，大批居民踴躍報名出席公眾諮詢會，本刊出席其中一場，發現逾百名街坊出席，坐滿整個禮堂。時任行政法務司司長陳海帆，聯同法律團隊及相關官員出席諮詢會，逐一回答市民問題。諮詢期於十二月中完結，法務局綜合居民及專業界別的意見，正在撰寫總結報告，交給政府開展立法工作。踏入最後衝刺階段，熟悉澳門舊區情況的專家紛紛獻計，希望優化都更計劃。城規會委員、城區發展促進會理事長陳德勝認為要捨難取易，「將三十年樓齡大廈列入都市更新，覆蓋層面變得太廣，實際上不少三十年樓宇質素還可以，應優先處理四十年樓齡的舊廈。」



他續指舊廈若落實重建，可向高空發展，「以最逼切治理的祐漢區為例，區內容積比率（類似香港的地積比率）還有很多，反正要動工，為何不加建幾層增加供應量？多出的樓層業權，可由建築商持有，代替建築費，減少業主負擔的重建開支。」



