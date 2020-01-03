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下周六現半影月食

2020-01-03 列印
下周六現半影月食
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　　香港上空於下周六（11日）凌晨將出現半影月食。由於月食期間月亮的仰角較高，若天氣情況許可，市民可於大部份面向西至西北方無障礙物的地方，觀賞月食過程。半影月食意指月亮只進入地球的半影，而不進入本影，月亮的光度將略為轉暗。月食將在當日上午一時零五分開始，至上午五時十五分結束，食甚時間為上午三時十分。而下一次在香港可以觀看到的月食將會是今年六月六日出現的半影月食。

　　根據天文台資料顯示，半影月食是月食其中一種，是指月球只是掠過地球的半影區，造成月面的光度極輕微減弱，肉眼不易察覺，但以攝影方法可準確記錄光度的變化。

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