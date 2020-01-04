神秘﻿肺炎疑是新冠狀病毒﻿﻿ 專家：人類無免疫抗體﻿

武漢不明肺炎確診病人數目大增，再有兩名香港女子由當地返港後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，入住瑪嘉烈醫院接受隔離治療，情況穩定，兩人並無去過當地的濕街市，而日前三宗由武漢返港後求診的病人，全部退燒，當中兩人出院，另一人情況穩定。有本地學者引北京大學消息稱，武漢不明肺炎疑由新發冠狀病毒引起，人類暫時未有免疫抗體，受感染後可引起嚴重後果。



醫管局昨天公佈，截至昨日中午，公立醫院在過去二十四小時接收多兩名女病者，分別是十二歲及四十一歲，她們於過去十四天到訪過武漢，回港後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，正於瑪嘉烈醫院接受隔離治療，情況穩定，病發前並沒有到過當地濕街市。醫管局已向衞生署呈報有關個案及已將病人樣本送交化驗。



港首三病人已退燒



醫管局總感染控制主任賴偉文說，日前三名曾到武漢的病人全部退燒，當中兩人已出院，仍留醫瑪嘉烈醫院的一名男子，情況穩定。他說，屯門醫院個案樣本雖呈陰性，但仍未找到病因，正交由港大作基因排序，以找出確實病因，預計日內有結果。



兩人證實感染甲流



衞生防護中心補充，昨日公佈的兩宗個案連同早前一名到大埔那打素醫院求診的男病人，均對甲型(H3)流感病毒呈陽性反應；至於往屯門醫院求診的三十七歲女病人，以及到瑪嘉烈醫院求診的四十四歲男病人，則仍然未發現發病原因。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨天引述北京大學教授懷疑，不明肺炎個案或涉新發冠狀病毒，人類對此沒有免疫抗體，感染後可致嚴重後果。他指，武漢肺炎嚴重個案的比例和○三年沙士疫情相似，約佔確診者中的四分一。



許說，入住屯門醫院個案的肺片沒顯示出肺炎跡象，亦很快退燒，而早前三宗求診個案均未曾到過涉事海鮮市場，估計未必與武漢的情況有關，認為公眾不用過於擔心。本港即將踏入流感高峰期，他建議市民到人多擠迫處時，可用一般外科口罩及多洗手。



另外，繼港澳台加強檢疫措施外，新加坡昨日傍晚起，要求所有武漢入境旅客接受體溫檢測，可疑病例將被轉至醫院進一步檢查。