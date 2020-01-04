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11月零售銷貨勁跌逾23% 珠寶鐘錶最傷

2020-01-04 列印
　　政府統計處公佈，本港去年十一月零售業總銷貨價值臨時估計為三百億元，按年下跌百分之二十三點六，是有史以來單月第二大跌幅，扣除價格變動後，總銷貨數量就按年下跌百分之二十五點四。當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌幅最大，按年下跌百分之四十三點五；藥物及化妝品急跌百分之三十三點四；百貨公司貨品跌幅就達百分之三十二點九。

　　政府發言人表示，零售業銷售在十一月大幅下滑，原因是本地社會事件變得極度暴力，對與旅遊及消費相關的活動構成非常嚴重的干擾，並進一步打擊消費氣氛。

　　政府表示，零售業的短期前景繼續取決本地社會事件如何發展，停止暴力行為，恢復社會秩序，對零售業以至整體經濟復甦至為重要。

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