﻿長洲外海域強度3.4級 市民夢中驚醒 一月兩地震 東涌大廈搖晃

本港罕見地在一個月內發生兩次地震。繼上月五日長洲對出海域發生地震後，昨晨該海域再次地震，強度為黎克特制三點四級，維持數秒，本港廣泛地區感受震動，有東涌區居民形容大廈如在颱風吹襲期間搖動，亦有南丫島村屋居民睡夢中被驚醒，指睡牀上下顫動。天文台接獲逾一千二百名市民報告感到地震，但大派定心丸，指看不到本港地震變得頻繁。有學者說，今次地震與地殼小板塊移動有關，形容「釋出的能量仿似漏電。」



昨日清晨六時五十五分，香港西南海域、長洲以南發生黎克特制三點四級強度地震，震央距離香港天文台之西南約四十一公里。天文台初步分析顯示，這次地震的烈度為修訂麥加利地震烈度表的第四度，震感類似有大型貨車駛過，或聽到碗碟碰撞發出聲響。



震央距天文台41公里



有大澳居民表示，感到地板震盪，亦有不少人在夢中驚醒，二十多人在震後受驚，走到街上暫避。居住東涌高層單位的市民稱，被地震搖醒，感到樓宇搖晃，好像打風一樣，「有啲驚，以為自己發緊夢。」有南丫島村屋戶被震醒，形容睡牀上下顫動。



香港位處歐亞板塊內，並非地震活躍帶。天文台高級科學主任陳世倜說，長洲發生輕微地震，或與附近地殼斷層活動有關。今次震央與上月長洲附近錄得的一點四級地震距離不遠，目前難以判斷兩次地震是否有關聯，但數據上看不到本港地震會變得頻繁。



學者：不會變得頻繁



中大地理與管理資源學系副教授伍世良說：「香港發生地震嘅次數唔高，幾年先錄得一次有感地震，今次釋放嘅能量感覺只係似漏電，對樓宇結構唔會有影響。」



翻查資料，自一九七九年至今，香港境內共有至少九次有感地震，其中五次發生在大嶼山東部海域。自反修例風波發生至今逾半年，本港先後發生兩次輕微地震。而一四年發生佔中事件，大欖涌水塘亦錄得一點八級地震。



堪輿學家麥玲玲說，凡有天災，難免影響地運，加上人禍及民心向下等因素，也會影響本地經濟及政府的威信。雖然社會上的抗議及反對聲音持續，但麥玲玲認為來年鼠年可視作為「重新開始嘅一年」。