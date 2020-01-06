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﻿香港境內 地震紀錄

2020-01-06 列印
1982年8月30日

大嶼山東部海域



1982年10月7日

大嶼山東部海域



1983年12月6日

米埔

1995年5月11日

大嶼山東部海域



1995年5月29日

大嶼山東部海域



1995年5月29日

大嶼山東部海域



2014年1月27日

大欖涌水塘附近



2019年12月5日

長洲對開海域

2020年1月5日

長洲對開海域
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