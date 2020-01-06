武漢﻿肺炎增至59宗﻿﻿港疑似個案多八宗﻿

本港再多八人由武漢返港後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，累積個案達十六宗。有學者認為，新懷疑個案未必與武漢海鮮市場不明肺炎疫情有關，但他建議盡早隔離懷疑個案，以減少阻截新病毒傳入，又促請當局加強檢驗來自武漢的高鐵班次。



已排除「沙士」等病原



武漢市衛生健康委員會昨通報，截至昨早八時，當地不明原因病毒性肺炎病例增至五十九宗，其中七宗為重症，初步未發現明確的人傳人證據。同時，已排除流感、禽流感、腺病毒、「沙士」和中東呼吸綜合症（MERS）等呼吸道病原。



截至昨日中午，本港新增八宗曾赴武漢返港後，出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的個案，他們介乎二至五十五歲，全部情況穩定。其中三人留醫伊院，兩人留醫瑪院，二人分別律敦治醫院及將軍澳醫院，另有一名九歲男童經私家醫生轉至聯合醫院。除了該九歲男童未有相關資料外，其餘個案於病發前均沒有到過武漢濕街市。十六宗懷疑個案中，有十人對流感、腸病毒及已知的冠狀病毒呈陽性反應，其餘六人未有化驗結果。



中大呼吸學系講座教授許樹昌說，新懷疑個案未必和涉事武漢海鮮市場有直接關係。但他認為，盡早隔離懷疑個案，能有效減少阻截新病毒傳入香港。許說，根據內地通報資料，初步相信武漢不明肺炎病毒，未必如引起「沙士」的冠狀病毒般強。



另外，國際學術期刊《科學》網站，在香港時間前日刊登一篇報道，引述港大新發傳染性疾病國家重點實驗室主任管軼稱，內地面對此次疫情的快速反應和公開通知有明顯進步。管表示，有未經證實的報道稱，今次有一對母子同患不明肺炎，但他強調，母子同時患病不一定涉及人傳人，他們可能同時暴露於相同病原體而受感染。



