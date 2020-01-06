內地減口罩輸港恐供不應求

反修例示威未停止，示威者多蒙面上街。港九藥房總商會副會長劉愛國得悉，內地當局不想口罩被用於非防病疫用途，已縮減口罩輸入本港的數量，但近日多了港人為預防不明肺炎而購買口罩，令他擔心口罩將出現供不應求。



本港口罩主要來自內地和日本，但部份日本貨也產自中國。劉愛國接受本報查詢時說，近日多了市民去藥房購買口罩，以其藥房為例，外科口罩銷量急增兩、三倍，每日售出約五十盒，而N95口罩每日售出近二十盒，但並不是搶購潮。



他又說，據他從內地部門了解，內地縮減口罩出口至本港，原因是不想被濫用於非防病用途，令他擔心口罩存貨未必能應負市民的需求。



