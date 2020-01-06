  • 2020年1月6日 星期一
  • 23º
  • 68%
熱門： 駱惠寧武漢肺炎上水集會澳洲山火毛孟靜

日報新聞 > 港聞

內地客八仙嶺遭蜜蜂螫傷

2020-01-06 列印
■傷者送院治理。有線電視畫面
Previous Next

　　大埔八仙嶺郊野公園有多名行山人士被蜜蜂螫傷。

　　十多名熱愛行山的內地男女，在深圳集合後，聯袂來港到大埔行山。昨午三時許，一行人行至八仙嶺郊野公園自然教育徑行山期間，突然有約五十隻蜜蜂向他們襲擊，其中八男兩女受傷，分別手、腳及頸被螫傷，傷者步行至船灣郊野公園報警，消防處接獲多人受傷報告，派多輛救護車到場將傷者送院，治療後均無大礙。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd