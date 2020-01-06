鄭若驊斥塗污法院破壞司法獨立

律政司司長鄭若驊指，最近有人接連塗污和破壞終審法院及高等法院大樓，辱罵個別法官，是破壞司法獨立的核心價值，這些行為企圖損害大家一直珍惜及尊重的法治，令人難以理解，亦有可能觸犯藐視法庭。



鄭若驊在網誌表示，司法獨立是香港社會的重要根基，法官不受政治審查，而是按證據和法律、專業地以公正不阿的態度處理案件，作出有理據的判決，強調法官質素一直維持在最高水平。鄭若驊認為，現在是時候鼓勵身邊人一同努力，盡快讓熟悉的香港再次重新出現。



