﻿三二折換購 五合一剃毛套裝

好的開始是成功的一半！想在新一年事事順利，不妨由外貌儀容開始好好整理，提升自信心，邁進成功第一步！英國品牌TOUCHBeauty男士五合一剃毛套裝，一部機可助男士修整各式毛髮，以最整齊得體的一面示人！反應熱烈，《頭條日報》三二折優惠延至一月十二日，事不宜遲，立即換購！



剃毛套裝備有五款簡易可轉換式修剪刀頭，可分別修理眉毛、髮鬢、鼻毛、鬚根及腋毛，全方位解決男士修整毛髮的需要。產品配備刀頭清潔毛掃，亦可用水沖洗，簡單快捷，乾淨衛生，使用後只需將主機及刀頭放回收納底座即可，存放整齊又方便！原價五百九十九蚊，即日起《頭條》換購價只需一百八十九蚊，實用又抵用！男士日常返工、出席重要場合或公幹都必備！即上http://bit.ly/HDxTOUCHBeauty 或Scan QR code攞電子印花及睇換購詳情啦！