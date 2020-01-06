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醫管局嚴陣應對流感高峰期

2020-01-06 列印
　　本港即將踏入流感高峰期。食物及衞生局局長陳肇始昨表示，目前患流感人數屬基線水平以下，醫管局已就流感高峰期開展應對措施。她指出，去年十月底至今，港人共接種逾一百一十五萬劑流感疫苗，呼籲市民盡快接種疫苗，尤其是五十至六十四歲的受資助群體。

　　陳肇始昨出席活動後稱，政府對即將來臨的流感高峰嚴陣以待，醫管局已展開對於牀位、人手、急症室的應對，例如如何令牀位可以盡快騰空等工作。她強調，接種疫苗是預防流感最好的方法，去年十月底至今，港人共接種逾一百一十五萬劑流感疫苗，較去年同期增加約一成八。

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