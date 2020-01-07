﻿股東鬧糾紛 遭入稟清盤 甜品名店「聰嫂」突全線停業

著名甜品店「聰嫂私房甜品」管理層之間發生糾紛，有股東去年入稟高等法院，要求頒令將公司清盤。「聰嫂私房甜品」高峰期全港開設十間分店，其後收縮，減至五間，昨日五間分店全面停業。本報記者昨午前往深水埗分店視察，發現店門鐵閘半掩，店內枱椅被搬到一旁，內裏無人，店面則貼有地產公司的招租廣告。



據悉，「聰嫂」五間分店前日仍然開門營業，昨日開始則全面停業。本報記者前往其位於深水埗、寶林和將軍澳的分店視察，發現深水埗分店店面貼有大量的舖位招租廣告，大門鐵閘半掩，店內枱椅都搬至一旁，與其他器材擺放在一起，疑似準備搬走，但店內則仍掛有劉德華親筆書寫和贈送的墨寶。此外，位於寶琳和將軍澳的分店則大門緊閉，店內漆黑一片，不見職員出入。灣仔店更全面落閘。



有「聰嫂」員工早前曾向傳媒透露，公司一直以資金周轉不靈為由，拖欠租金、供應商及運輸費用近四個月，估計涉約一千萬元，至今仍未繳付；有店員表示，公司沒有向員工多作解釋，不了解各店結業的原因，又透露公司並未支付今個月的工資，暫時未知其後安排；也有店員指，其所有的人工已結清，一周前便接獲全線店舖結業的通知，公司也派職員前往分店，替店員辦妥離職手續。



傳欠租欠薪涉千萬



聰嫂私房甜品有限公司二○一七年將內地經營權售予「小南國」集團，現在的大股東是眾敏（香港）投資有限公司，其董事長王慧敏於去年五月入稟高院，指執行董事朱曉霞未經許可將逾一點九億元從公司戶口匯走，要求朱賠償一點四億元損失。入稟狀也透露，公司已罷免朱的董事身份。朱則在去年十二月九日向高等法院申請，頒令聰嫂私房甜品有限公司清盤，案件今年二月會在高等法院聆訊。此外，「聰嫂」創辦人「聰哥」林漢聰和藝人梁思浩，早前亦向朱曉霞入稟，追討約一千六百九十萬元。



「聰嫂甜品」由夫妻聰哥聰嫂所創，兩人十五年前承辦香港電台員工飯堂，餸菜出色，吸引不少外人專程入港台品嘗。因緣巧合下，聰哥聰嫂與藝人梁思浩合作，開設「聰嫂甜品」，出品款式新潮，加上眾多藝人支持，很快在全港開設分店，且進軍內地和澳門市場。生意愈做愈大，「聰嫂甜品」吸引大財團資金入股，二〇一七年將內地經營權售予經營「小南國」的內地飲食王國國際天食集團。



梁思浩昨天發聲明表示，四年前已將「聰嫂甜品」所有股份賣給小南國集團，曾開記招清楚交代事件。對於集團近日決定將業務全線撤離香港，發展大中華市場，他沒參與有關決定。