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地方管治經驗多 或擴展中聯辦職權

2020-01-07 列印
　　中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，駱惠寧有別於過往技術官僚出身的中聯辦主任，在講話中充份顯示出其作為政治家的氣派、自信和威嚴。

　　他指，鑒於駱惠寧曾任山西省委書記等職務，有着豐富的地方管治經驗，往後會否充份利用這點優勢，進一步擴展中聯辦對香港事務的管治範圍，有待進一步觀察。

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