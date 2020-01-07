武漢返港中大女生染冠狀病毒 ﻿新增六宗﻿﻿呼吸道感染個案﻿

武漢爆發不明肺炎疫情，本港昨日新增六宗曾到武漢後出現呼吸道感染徵狀的個案，累計至二十一宗，當中一名二十歲中大女生，前晚被送往威院檢驗，她對腺病毒及已知的冠狀病毒呈陽性反應，相信與武漢不明原因肺炎無關。



醫管局公佈，公立醫院昨日新增六名過去十四天到訪武漢並發燒、出現呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，年齡介乎二至六十五歲，分別送往聯合醫院、伊院、那打素醫院、威院及屯門醫院。醫管局總感染控制主任賴偉文醫生表示，六名病人病發前並沒有到過武漢的濕街市，所有人情況穩定且已確定病因。



當中一名二十歲女病人是中大內地生，並住在中大聯合書院伯利衡宿舍。衞生防護中心得悉個案後，已安排她及其室友入住威院。化驗結果顯示，女生對腺病毒及已知的冠狀病毒呈陽性反應，相信與武漢不明原因肺炎無關。



武漢增至59宗 七人嚴重



中大前晚派人到聯合書院的伯利衡宿舍消毒，又以漂白水清潔該名女生的房間、居住樓層及公眾地方，同時提供手術口罩、酒精搓手液給宿生使用。昨天亦是中大開學日，校園內不少教職員及學生均戴上口罩。



武漢不明肺炎增至五十九宗，有七宗屬嚴重個案，暫無死亡案例，已排除SARS和中東呼吸綜合症病原。中大呼吸系統科講座教授許樹昌（小圖）表示，武漢新肺炎首宗病例上月十二日才發現，至今時間尚短，不明肺炎會否人傳人仍言之尚早。他引述消息指，今次爆發的不明肺炎較大機會是新型冠狀病毒，但是否從華南海鮮批發市場的野生動物出現病毒變種後傳給人類，則有待內地專家組分析。



