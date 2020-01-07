﻿本地採購經理指數回升至42.1

反映商業信心的採購經理指數（PMI），上月按月回升，由去年十一月的三十八點五升至十二月的四十二點一，產出量與新定單量跌幅收窄，但跌勢仍明顯，商業信心維持負面，而去年第四季香港PMI平均水平更創二十一年半以來最低。



負責調查的IHS Markit的報告表示，香港經濟在去年尾陷入嚴重低迷，上月份數據顯示，政治動盪仍未平息，企業業務量與新增銷售額繼續大幅倒退，主要受政治風波及貿易談判緊張拖累，但跌速已較去年十一月回軟，上月企業從中國新接的定單量亦連跌二十個月。



調查又指，業界看淡來年的經營前景，反映市場情緒的產出預期指數仍在低位徘徊，主要受政治危機的不確定因素影響。此外，調查反映就業增長停滯，但薪資成本在上月輕微回升，企業已經連續第六個月調高產出售價的折扣率。