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﻿美股中段跌49點

2020-01-07 列印
　　美國本周股市首個交易日早段偏軟，杜指中段報二八五八五點，跌四十九點；納指則報九○三三點，升十二點。滙控美國預託證券價格見五十九點九五港元，跌零點○五港元；騰訊則見三百七十八點九八港元，升一點五八港元。

　　美國擊殺伊朗高級將領，中東局勢愈演愈烈，刺激油價及金價，紐約期金報每盎司一千五百六十五點七美元，升十三點三美元；紐約期油則報每桶六十三點○七美元，升零點○二美元。
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