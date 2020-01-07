﻿韓國人氣鑄鋁鍋具 獨家27折優惠

工欲善其事，必先利其器，要煮出健康美味嘅菜式，首要選用對健康無害嘅煮食鍋具！韓國Neoflam Retro系列鍋具，採用Ecolon環保無毒陶瓷塗層鑄造，不含有毒物質，對人體安全，《頭條日報》讀者優惠低至二七折換購，讓你買得開心，用得更放心。



韓國製Retro鍋具採用Ecolon環保無毒陶瓷塗層鑄造，不含PFOA、鉛、鎘等對人體有害物質，符合健康煮食原則。產品不黏底，慳油更健康，又易清洗！三件產品包括二十六厘米煎鑊、二十二厘米雙耳煲（二千八百毫升）連玻璃蓋同十八厘米單柄煲（一千八百毫升）連玻璃蓋，煎炒煮燉乜都得，仲適用於gas爐、電磁爐同電爐，各適其適，任君選擇。玻璃蓋上面仲設有隱藏式防溢蒸氣氣孔，可避免誤觸氣孔而被燙傷；矽膠手柄符合人體工學設計，握感舒適，不怕燙手；加上薄荷藍色外觀清新舒服，令入廚倍添視覺享受！《頭條日報》換購優惠，折後由二百六十九蚊至三百一十九蚊（建議零售價九百五十蚊至一千一百八十蚊），抵用又好用，仲唔即刻換購！