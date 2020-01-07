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公院逼爆內科病牀佔用率115%

2020-01-07 列印
　　冬季流感高峰期逼近，公立醫院內科病房逼爆，前日共有逾五千七百人到各公院急症室求診，平均內科病牀佔用率為百分之一百一十五，其中以博愛醫院最高，達百分之一百三十。衞生防護中心數據顯示，上月流感確診人數有上升趨勢。

　　醫管局公佈，前日共有五千七百零三人次到各公院急症室求診，當中八百八十三人需轉介至內科。十六所提供內科病牀的公立醫院中，有十三所爆滿，整體內科病牀佔用率為百分之一百一十五。

　　博愛醫院的病牀佔用率最高，達百分之一百三十，其次為明愛醫院，達百分之一百二十九。兒科住院病牀方面，平均佔用率為百分之七十七。

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