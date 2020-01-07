﻿民建聯提80建議倡免稅﻿ ﻿促推 「非常預算案」 紓困﻿

經歷逾半年的反修例風波，負面效應陸續顯現，將會衝擊每一個香港人，故此，大家對下個月公佈的《財政預算案》有不一樣的期望。在財政充裕下，港府必須急市民所急，盡量還富於民，果敢減稅，才孚眾望。 財政司司長陳茂波正就《財政預算案》諮詢各界意見，民建聯向他提出八十多項建議，包括百分百寬減利得稅和薪俸稅、增撥資源止暴制亂。民建聯又不反對政府派錢，原因是「非常時期要有非常措施」。 民建聯的建議，反映社會需要，香港的現況，可謂屋漏兼逢連夜雨，外圍經濟情況不穩，中東又戰雲密佈，而香港仍未擺脫反修例暴力示威的衝擊。多項統計數據已反映香港經濟向下行，不少行業陷入裁員潮，過了農曆新年之後，失業問題...

2020-01-07