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﻿民建聯提80建議倡免稅﻿ ﻿促推 「非常預算案」 紓困﻿

2020-01-07 列印
■民建聯敦促司長制訂「非常預算案」。
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　　新一份《財政預算案》將於下月公佈，民建聯昨會見財政司司長陳茂波，提出合共八十多項建議，包括百分百寬減利得稅和薪俸稅、增撥資源止暴制亂，又不反對政府派錢，形容「非常時期要有非常措施」。

　　民建聯建議新一份財政預算案推出更多紓困措施，包括發放額外兩個月高齡津貼、長生津，為公屋租戶代交兩個月租金等，又建議生果金申領資格下調至六十五歲，以及把公共交通費用補貼計劃啟動門檻由四百元下調至二百元等。

　　民建聯指過去半年不少中小企商戶被破壞，建議設立中小企設備受損支援基金。周浩鼎則建議設立二十四小時法庭，加快處理與反修例爭議相關檢控，提高阻嚇性。至於會否建議派錢，主席李慧琼說不反對，但認為政府首要帶頭解決深層次矛盾。她在會後嚴厲敦促司長制訂「非常預算案」，聚焦收窄貧富差距，支援中產。

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