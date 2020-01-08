﻿旅發局新猷 初一至初四賀歲 首辦西九嘉年華 去愁迎新

因應社會狀況，旅發局早前已取消除夕維港煙花匯演，而今年大年初一（一月二十五日）的花車巡遊亦會暫停，改為由年初一至初四在西九文化區舉行嘉年華，免費入場，讓市民和旅客遊玩。屆時有四十八隊國際及本地表演隊伍，參與海濱巡遊及舞台表演。場內將設十二個美食攤位，以及多個巨型「打卡」熱點。



旅發局宣佈，將在大年初一至年初四（一月二十五至二十八日）在西九文化區藝術公園舉行嘉年華。嘉年華入場費全免，年初一、三及四的開放時間為下午二時至八時，初二則由下午二時開放至五時。旅發局邀請二十六支國際表演隊伍在場內助慶，為歷年最多，加上二十二支本地表演隊伍，表演人數逾千。各表演團隊每日除參與一至兩場約半小時的海濱巡遊外，更會日夜輪流在舞台上表演。



花車巡遊取消



二十六支國際隊伍來自亞洲、歐洲、美洲及非洲十九個國家或地區，當中二十二隊首次來港獻技，數目比去年多一倍。他們包括西班牙森巴熱舞團「Comparsa Murcia」，以及曾於「NBC世界舞蹈大賽」及「HHI世界街舞錦標賽」奪冠、來自菲律賓的嘻哈舞團「UPeepz and VPeepz」。



免入場費 有表演美食



局方亦首辦新春賀年市集，設十二個美食攤位，包括主打地道韓式健康小食，連續第五年奪得米芝蓮街頭小食推介的「Kelly's Cape Bop」，以及主打街頭串燒等東南亞地方小食的「Sunny Day Kitchen」。場內亦設多個巨型「打卡」熱點，包括美國兒童文學大師Eric Carle的巨型充氣裝置《好餓的毛毛蟲》及愛爾蘭堂皇劇社，供遊人拍照留念。



旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，一直希望為新春匯演添加新元素，強調並非單是因為社會運動而改變新春匯演形式，現時未有詳細的保安措施，會視乎情況，再決定如何應變，不排除入場時增加安檢，但仍要與警方商討。他說，即使有人在場內唱歌或喊口號，若不影響他人，大會未必會阻止。



他預計一連四日的活動將有約十五萬人參與，總成本四千二百萬元，較去年年初一新春花車巡遊增加八百萬元，會視乎反應，決定下年會否繼續以新形式舉辦新春慶祝活動。