﻿沙井吸入不明氣體 路署工人倒地昏迷

屯門路政署一個地盤昨日發生沙井工業意外，兩名工人進入一個九米深的沙井內工作期間，疑吸入不明氣體不適，其中一人昏迷，另一人爬回地面求救，消防到場救起昏迷沙井工人時，另一名在沙井口工人亦感到不適，三名工人事後獲送院，幸無性命危險。警方調查後列工業意外處理。



現場為屯門龍門路近蝴蝶灣一個路政署地盤，據悉，地盤接近竣工，內有多個井口大小不一的沙井，部份沙井內有瘀泥及垃圾等雜物等候清理。昨午三時許，兩名工人沿一個約半米乘半米沙井口，沿梯爬落九米深井下，然後再步至旁邊一個相通，井口約一米半乘一米半，深度相同的沙井內清理垃圾。



三工人送院無生命危險



其間兩名分別姓林（六十三歲）及姓邱（五十二歲）人進入沙井工作期間，疑吸入不明氣體不適，其中邱無力爬回地面倒地昏迷，林則爬回地面求救。



沙井口一名五十四歲姓莫工人見狀探頭入沙井了解時亦疑同吸入不明氣體感到不適。其他工人見狀立即報警通知消防到場，消防員趕至將昏迷沙井底工人救回地面，連同兩名不適工人一併送院，三人治療後初步無性命危險。



消防員一度懷疑三事主吸入沼氣不適，但事後用探測毒氣的儀器探測肇事沙井，以及附近的多個沙井及地盤內，均未有發現沼氣及其他有毒氣體後收隊。警方接報封鎖地盤，向工人了解及調查後，相信案件無可疑，列工業意外處理。勞工處接通知後派員到場調查。



路政署發言人稱，沙井內工作的人員均須為密閉空間的核准工人。承建商須遵守勞工處訂立的安全守則，提供予工人有合規格的設備，確保工人在密閉空間的施工安全。



