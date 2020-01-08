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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌92點

2020-01-08 列印
　　美伊局勢仍緊張，拖累美股表現。杜指中段下挫九十二點，報二八六一一點，納指則見九○七五點，升四點。港股預托證券方面，滙豐中段見五十九點五二元，跌零點三八元，騰訊則升零點二一元，報三百八十五點八一元。
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