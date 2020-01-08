林鄭：警隊承受大量失實指控

對於反修例人士「五大訴求」之一的成立獨立調查委員會，行政長官林鄭月娥昨天重申，處理警隊的問題有既定機制，強調警隊在過去七個月，持續承受了極大壓力，不但是經常要處理在街頭上的暴亂事件，繼續維護社會的秩序和安全，亦要承受很多來自四方八面對於警隊的失實指控。她希望，大家必須要以客觀、持平的態度，來認識警方在今次這麼艱鉅的社會動盪中扮演的角色，而給它一個公平的處理。



林鄭又澄清，監警會成立了一個內部委員會做審視，並邀請了幾位專家幫忙，而不是成立了一個所謂的專家小組。她強調，政府沒有停止過籌備獨立檢討委員會，以調查反修例風波的起因，但承認在今日的政治環境，尤其是愈來愈嚴重的人身攻擊、「起底」的威脅，去找到所需人士做這項工作，是有困難的。



