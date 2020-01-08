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搗逾萬公斤走私凍肉拘兩漢

2020-01-08 列印
■海關早前檢獲八十萬支懷疑私煙。
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　　年近歲晚，內地對凍肉需求大增，警方對走私活動加強打擊。前午十二時許，水警聯同海關海域聯合特遣隊，在香港西面水域一帶展開反走私聯合行動，至下午約五時，執法人員在西南水域發現一艘可疑貨船，懷疑有人正進行走私活動，隨即展開追截，在沙洲西南截停該艘貨船，在船上檢獲約一萬一千二百公斤懷疑走私凍肉，市值估計約五十萬元。行動中，人員共拘捕兩名分別三十四歲及二十七歲內地男子，涉嫌企圖輸出未列艙單貨物及非法入境。案件交由海關繼續跟進調查。

　　另外，海關人員前日在深圳灣管制站截查一輛報稱運載雜貨入境貨車，檢獲八十萬支懷疑私煙，市值二百二十萬元，應課稅值約一百五十萬元，四十八歲司機涉嫌走私被捕。

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