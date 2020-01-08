另外，海關人員前日在深圳灣管制站截查一輛報稱運載雜貨入境貨車，檢獲八十萬支懷疑私煙，市值二百二十萬元，應課稅值約一百五十萬元，四十八歲司機涉嫌走私被捕。
搗逾萬公斤走私凍肉拘兩漢
另外，海關人員前日在深圳灣管制站截查一輛報稱運載雜貨入境貨車，檢獲八十萬支懷疑私煙，市值二百二十萬元，應課稅值約一百五十萬元，四十八歲司機涉嫌走私被捕。
旅發局新猷 初一至初四賀歲 首辦西九嘉年華 去愁迎新
因應社會狀況，旅發局早前已取消除夕維港煙花匯演，而今年大年初一（一月二十五日）的花車巡遊亦會暫停，改為由年初一至初四在西九文化區舉行嘉年華，免費入場，讓市民和旅客遊玩。屆時有四十八隊國際及本地表演隊伍...
2020-01-08
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蔡英文籲年輕選民投票 韓國瑜指責綠營出「陰招」
台灣的總統大選，藍綠陣營繼續火花四起。追求連任的總統蔡英文至南部多處宣傳，呼籲年輕選民投票；而國民黨的韓國瑜除要求綠營不要出「陰招」外，早前更在站台時自爆中學時偷看女同學的小腿一事，再惹爭議。有台媒分...
2020-01-08
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伊朗民眾送別索萊馬尼 釀人踩人32死190人受傷
被美軍擊殺的伊朗將領索萊馬尼昨日將在家鄉下葬，他的死令中東局勢惡化。索萊馬尼喪禮期間，發生人踩人事故。據伊媒引述緊急部門修訂，事故造成三十二人死亡，一百九十人受傷。同時當局以擔心人群過於擠擁為由，暫時...
2020-01-08
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屋苑錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，美聯首席高級營業經理陳少鴻表示，馬鞍山雅典居6座高層B室，面積875方呎，三房連套房及儲物室間隔，原叫價約1400萬，減價至1230萬沽出，呎價14057元...
2020-01-08
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在岸人幣曾急升428點子
市場情緒向好，人民幣兌美元昨日走強，在岸人民幣高見6.9319，大升428點子，創五個月高位；其後升幅收窄，截至昨晚八時報6.9415。離岸人民幣則急升400點子至6.9293，截至昨晚八時報6.9394，升299點子。 據中國外匯交易中心公佈，人民幣中間價昨日報6.969，較上個交易日上調28點子。中美首階段貿易協議下周將簽署，市場情緒走高，加上春節臨近，季節性結匯客盤湧出，令人民幣大幅走強。東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆表示，人民幣短期仍有機會續升，下一步或會升至6.9水平。 瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰則認為，自人民幣2019年跌破七算後，市場對人民幣大幅貶值憂慮明...
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皇馬穩入決賽 刀衞捕蝠
皇家馬德里中堅華拉尼今季演出穩健，助防線大有改進。此子近期更化身帶刀侍衞，解決球隊早前啞火問題。這位廿六歲守將豪言今晚西班牙超級盃四強再挺身而出，帶領銀河艦隊在沙特阿拉伯中立場，擊敗傷兵滿營的華倫西亞入決賽，直取皇馬客勝。（香港時間周四凌晨3:00開賽） 單計西甲，皇馬目前十九輪聯賽僅失十二球，創下三十二年來的最佳防守紀錄，中堅華拉尼功不可沒，聯賽場均成功搶截有一點七次、場均解圍有四點三次更是全隊最高。此子新一年還展示出其入球能力，新年首場西甲便梅開二度，領軍作客贈基達菲三蛋，結束球隊之前連續兩仗啞火的局面。 新一年功臣信心爆棚 這位廿六歲守將助皇馬二○年首戰旗開得...
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藝術書展 開啟創作出版大門
去年大館舉辦首屆《BOOKED：香港藝術書展》，集中展示藝術書籍，並成為另類的藝術實踐，突破我們對書展，以至當代藝術的想像，今年繼續舉辦，依舊將書本、出版等與當代藝術結合，以印刷品作媒介，探索藝術創作...
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34C「咪神」走晒樣 歐陽巧瑩谷肥自己Ready大肚
《3日2夜》「咪神」歐陽巧瑩（Tammy）外形甜美又有34C火辣身材，有好多巴打Fans㗎。不過，32歲嘅Tammy突然「封胸」，仲話今年3月約滿TVB後退出幕前全力做「生仔機器」，討論區一地眼淚！T...
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社論——千祈千祈千祈 消毒消毒消毒
武漢發生神秘肺炎疫情，鄰近地區紛紛提高防禦，特區政府不敢怠慢，昨天以先訂立後審議形式，將不明肺炎列為必須呈報的傳染病，以更有效隔離懷疑病例，反映抗疫的緊急性。食衞局亦宣佈加強清潔所有政府場地，但只有政府緊張，並不足夠，當局必須推動公共和私人機構，聯手展開全城大消毒行動。 神秘病毒何時來犯，沒人說得準。以○三年沙士疫情的發展，病毒跨境入侵，蔓延極速。吸取當年的慘痛教訓，今次面對不明肺炎，特區政府和私人機構不能抱僥倖心態，要回到當年的備戰狀態，加派人手，定時消毒各項公用設施，令病毒沒法擴散。 全城大消毒行動，除了抵抗神秘肺炎入侵，也要迎戰流感高峰期殺到。醫學界估計，約於一個月內...
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頭號目標——玩到贏禾稈冚珍珠
釐定馬匹的賽績水準，除了可後知後覺地等待同場馬匹再出的成績之外，也可以在同場找一兩匹馬作尺，不過此舉有一缺點，就是若對「尺」的判斷有誤，則得出來的結果自然是錯的。 今日列陣頭場的「全心全意」，上仗排一檔竟然都有十五倍，相信某些人是因為200場次而對牠輕視，但筆者不信任牠的原因，則是因為再早一場。156場次四班千二米，步速前慢後快利前置，「全心全意」走二疊守在第四位生位，形勢絕無任何不妥，但最後竟被一匹五十六倍大冷「玩到贏」彈離，當然令人失望。不過現在回看，方明白並非「全心全意」當日表現遜色，而是「玩到贏」禾稈冚珍珠。 第二場四班千二米。「玩到贏」今季初出爆冷W後，再跑了兩仗...
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