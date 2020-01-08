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九校網上系統受攻擊 四校資料被盜

2020-01-08 列印
　　學校的校管系統亦成為黑客偷取資料的目標。教育局表示，共有九間學校的網上校管系統受到攻擊，當中四間學校的資料被盜取，包括聖公會何明華會督中學、喇沙小學、保良局甲子何玉清中學及伊斯蘭脫維善紀念中學。涉事學校已發通告給家長和教職員，列出懷疑外洩的個人資料，局方亦要求有關學校報警以及將事件通報私隱專員公署。

　　教育局書面回覆立法會議員莫乃光就網上校管系統的查詢時表示，現時全港共有九百八十八間學校使用網上校管系統，由學校負責日常操作和管理，及決定更新系統版本，現時所有學校的網上校管系統已更新至最新版本。局方安排專責人員到校檢查系統，為受影響學校提供支援。

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