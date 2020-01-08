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Jetso App送兩大箱公仔點心麵

2020-01-08 列印
■全新口味「和風豚骨湯味」。
■另外仲有日式醬油味和日式咖喱味。
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　　有Hello Kitty陪住大家食杯麵，就算得自己一個食都唔怕寂寞啦！公仔點心麵聯同Hello Kitty推出全新嘅「和風豚骨湯味」，除咗有Hello Kitty以和服造型喺包裝上同大家見面，新出嘅豚骨湯底濃郁香甜，配上日式紅薑粒同埋Hello Kitty形狀嘅魚片，真係至萌嘅享受。碗內仲隨機附送Hello Kitty小貼紙一張（共十五款），如果想儲齊一套就要買多幾盒返屋企啦。

　　由即日起至一月十七日只要開頭條Jetso App玩有獎遊戲就有機會贏走兩箱（共三十六杯） 公仔點心麵Hello Kitty「和風豚骨湯味」，名額一百五十七個，立即下載頭條Jetso App玩遊戲贏返屋企試下啦！想率先試新口味仲可以係AEON找到，而各大超市亦有公仔點心麵Hello Kitty日式醬油味、日式咖喱味等你嚟試。

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