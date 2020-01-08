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﻿「一哥」與議員交流 陳克勤料寬鬆處理提問

2020-01-08 列印
　　警務處處長鄧炳強將會首次與立法會議員正面交流。立法會保安事務委員會主席陳克勤昨天表示，鄧炳強將於二月四日出席該委員會的會議，交代香港罪案率數字，由於預料當天會有議員追問警方處理示威活動的方式，故當日會寬鬆處理議員的提問，為此他建議提早半小時召開會議。

　　由於警方使用新屋嶺扣留中心扣留反修例示威中涉犯法人士，引起不少質疑該中心的運作。陳克勤說，期望保安事務委員會於二月底至三月初獲安排視察新屋嶺扣留中心。公民黨議員陳淑莊提出，保安局應交代新屋嶺扣留中心停用前後，內部被變更之處，陳克勤答允會跟進。
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