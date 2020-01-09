﻿增叢林探險樂園及海邊棧道 海洋公園救亡 申撥百億大變身

海洋公園上月公佈二○一八至一九年度虧損擴大一倍至五億六千萬元，是連續第四年錄得虧蝕，遊客數量亦由五年前的七百四十萬人次，大跌兩成三至去年度的五百七十萬人次。海洋公園發言人本月初表示，面對嚴峻經營環境，宣佈今年員工凍薪，並鼓勵員工申請自願無薪假期或提早退休。



消息指，海洋公園正要求政府「救亡」，尋求約一百億元撥款，一方面應付營運開支，另一方面重新規劃園區。這項長期計劃會分三期推展，預計二○二四至二○二六年落成。



海洋公園回覆時未有透露計劃詳情，只是稱相關建議書是為了提升海洋公園的吸引力，已提交予政府考慮，詳情會在一月向立法會經濟發展事務委員會提交的文件中交代。旅遊事務署回覆時證實，海洋公園已向政府提交「全新定位策略發展計劃」建議書，立法會將於本月二十日討論有關計劃。



增特色小屋 海洋劇場新設施



據悉，為善用港鐵南港島線開通後的交通便利，計劃其中重點是翻新海洋公園入口廣場，增加餐飲設施，令海洋公園日與夜也能吸引遊人，即使遊人並非購票入海洋公園，亦可到園外用膳。據了解，新發展計劃會增加園內遊樂設施，增設特色小屋，令遊人可在園內親近大自然留宿。



消息指，新定位下的海洋公園，保育使命不會改變，但作為公園招牌的海洋劇場會有改動，令表演更符合現代標準及保育要求，又形容海洋公園翻新後，繼續成為「香港人的公園」。



昨日有入場的市民建議，海洋公園可以開發一些關於水的遊戲，或者「可以舉辦導賞團、生態遊、出海看海豚等」，增加趣味性。此外，亦有外地遊客批評，園內的設施種類不多，比不起鄰近地區同樣以海洋為主題的公園，甚至有人覺得海洋公園近二十年來改動不大，略感失望。



有四十多年歷史的海洋公園，過去四年均錄得虧蝕，本月初宣佈員工凍薪。據悉，海洋公園向政府求救，尋求逾一百億公帑，用於「大翻新」，在公園海岸線發展生態旅遊。園方將利用依山近海優勢，發展全新環保及保育定位的設施，增設叢林探險樂園及海邊棧道，令遊客親近大自然。立法會將於本月二十日經濟發展事務委員會上，討論海洋公園該個「大救亡」計劃。