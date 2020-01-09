伊朗22導彈炸美軍基地 特朗普反擊：施加額外制裁

伊朗報復美軍上周擊殺伊朗革命衞隊指揮官蘇萊馬尼，當地時間周三凌晨，向兩個美軍駐伊拉克基地發射二十二枚導彈。伊朗當局強調，若然美國報復，將進一步攻擊以色列。美國總統特朗普當地時間周三發表全國演說，指沒有美國人傷亡，他宣佈立即向伊朗施加額外制裁，直至該國改變其行為。不過，他又說，伊朗似乎有意減少衝突。



據悉，伊朗在當地時間凌晨向美軍位於伊拉克西部的阿薩德空軍基地發射十七枚導彈，其中有兩枚彈道導彈引爆失敗；此外，伊朗也向位於北部埃爾比勒機場附近的美軍基地發射五枚導彈。伊拉克、英國、澳洲、加拿大及美國確認，暫時沒有人員傷亡；伊朗國營媒體則指，該次襲擊炸死至少八十名美軍人員，炸毀多架美軍直升機，但沒提出任何證據。



美指無人員傷亡



伊朗外長扎里夫表示，發動襲擊，並非尋求戰爭，而是一次合乎比例的自衞，是對上周美軍擊殺蘇萊馬尼的回應。伊朗最高領袖哈梅內伊形容，伊朗的襲擊有如給美國一記耳光。一名伊朗高級官員警告，如果美方採取報復攻擊，伊朗會將把色列城巿海法及特拉維夫化作塵土。



特朗普在社交媒體發文回應事件指，傷亡數字仍在估算中，目前一切情況良好。他在當地時間周三發表全國演說，指伊朗的襲擊沒有造成美國人員傷亡，他宣佈立即向伊朗施加額外制裁，直至該國改變其行為。襲擊發生後，白宮附近加強戒備，同時美國聯邦航空局禁止美國航空公司飛越伊朗、伊拉克、波斯灣及阿曼灣。



蘇萊馬尼是伊朗政權的重要人物，在當地被譽為民族英雄。美軍在本月三日出動一架無人機，在巴格達國際機場附近將其擊殺。事後全國哀悼三日，伊朗數以萬計民眾上街抗議。



受中東局勢影響，油價再度急升，紐約期油升逾兩美元，報每桶六十四點七五美元，升幅逾百分之三。同時環球市場震盪，港股早段曾跌逾四百點，收市路二百三十四點。



































































