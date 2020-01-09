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美股中段升202點

2020-01-09 列印
　　美伊局勢緊張，投資者避險情緒升溫。美國周三股市早段反覆，杜指中段報二八七八六點，升二百零二點；納指則報九一三八點，升七十點。滙控美國預託證券價格見五十九點二八港元，跌零點○二港元；騰訊則見三百八十三點四三港元，升一點四三港元。紐約期金報每盎司一千五百七十二點六美元，跌一點七美元。
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