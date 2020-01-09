一年只有一天「寒冷」創新低 平均24.5度2019成最暖一年

剛過去的二○一九年，是天文台自一八八四年有記錄以來最和暖的一年，全年平均氣溫二十四點五度，較一九八一至二○一○年氣候正常值高一點二度，而去年只有一天「寒冷」日子，較正常值少十六點一天，亦是有記錄以來最少。根據世界氣象組織初步評估，去年很可能是全球有記錄以來第二或第三暖的年份。



受異常溫暖的冬季和秋季影響，去年全年只得一天寒冷天氣日子，即最低氣溫在十二度或以下，出現於一月一日，錄得全年最低氣溫十一點四度。去年全年平均最高氣溫和平均最低氣溫，分別為二十七點一度及二十二點六度，兩者均創有記錄以來最高。



去年最熱一日出現在八月九日，錄得最高氣溫三十五點一度，是有記錄以來的第十四高。



全年熱夜數目方面，即最低氣溫在二十八度或以上有四十六天；酷熱天氣日數，即最高氣溫達三十三度或以上，就有三十三天，兩者分別是有記錄以來最高及第四高。



