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食環署：額外清潔全港公廁

2020-01-09 列印
　　立法會政府帳目委員會就審計報告針對公廁問題，舉行公開聆訊。食環署助理署長霍炳林說，署方去年十一月起推行新合約管理系統，其中一個有關公廁維修保養的流動應用程式，正在三個區試行，可讓承辦商巡查人員發現公廁有損毀時，透過程式自動向建築署或機電工程署報告。食環署指，程式初步運作暢順，預料未來數月推行至其他地區。食環署又計劃今年底前，在全港所有公廁額外進行徹底潔淨工作；日後每張承辦商合約，亦會要求有至少有一隊「徹底潔淨工作小隊」提供服務。

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