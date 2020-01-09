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交通燈及欄杆遭破壞 修復料需6500萬

2020-01-09 列印
　　反修例風波持續逾半年，示威中不少路面磚頭及欄杆都被拆出堵路，多組交通燈亦遭破壞。運房局書面回應立法會質詢，指去年六至十二月期間，全港有超過五萬米欄杆及兩萬平方米行人路路磚被拆走，估計維修需花費約二千五百萬。

　　運房局指，全港各區共有七百四十組交通燈遭破壞，其中三百六十五元組受破壞次數多於一次，有交通燈更被破壞十七次，全港累積的交通燈總破壞次數約為一千五百九十次。所有交通燈已在本月二日完成修復，額外開支共約四千萬。

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