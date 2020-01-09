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口罩供應緊張　料一周內有新貨到港

2020-01-09 列印
　　港九藥房總商會副理事長張德榮昨在電台節目表示，目前一般藥房口罩銷量比平日增加五至六倍，形容供應緊張，有供應商指國內供應減少，會轉到其他地方入貨，認為市民不用恐慌搶購口罩，相信一星期內會有更多口罩供應到港。

　　在灣仔，多間藥房的成人醫療口罩已售罄，有藥房說，近幾日購買口罩的客人明顯增加，但現時口罩入貨困難，只是售賣存貨，每盒定價則較平時高十至二十元。

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