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公院逼滿求診病人 等20小時未能上病房

2020-01-09 列印
公院逼滿求診病人 等20小時未能上病房
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　　踏入冬季流感高峰期，公立醫院逼滿病人。有公院醫護在facebook專頁形容，公立醫院「環境擠逼如難民營」，不可能再加病牀。發文者透露，伊利沙伯醫院有逾六十人滯留急症室通宵等候入院，平均一點五個護士照顧六十個病人，病人等待二十小時仍未入病房，甚至被安排要睡在電視機下。

可加開1400隔離病牀

　　多名立法會議員昨天指公立醫院人手緊張、內科病房爆滿，怎有應對不明肺炎疫情來犯。食物及衞生局局長陳肇始回應指，醫管局會開會檢視人手安排，但承認目前未有具體措施紓緩公院人手緊張情況。她強調，公院可加開一千四百張隔離病牀，又不排除加強與私家醫院合作。

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