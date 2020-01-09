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李家超：部份暴力示威者 或曾在外地受訓

2020-01-09 列印
　　保安局長李家超在立法會回應質詢時指，目前未有證據顯示，本港發生的暴力示威活動及近期檢獲大量武器，與外國恐怖組織有關，但警方會審視本土恐怖主義風險，但他認為部份暴力示威者可能曾在外地受訓。

　　李家超表示，根據調查及情報分析，觀察暴徒的手法，絕對相信他們受過一些訓練，相信他們除在本地受訓練外，有部份人可能受過外地人的訓練，因為留意到示威活動的組織性及文宣，文宣會有不同角度的版本，每次行動都有特定目標及劇情，認為如此有組織性的部署，不會是烏合之眾所為。

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