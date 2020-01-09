廣東福建計劃長生津接獲逾萬宗申請

社會福利署本月一日起將長者生活津貼擴展至廣東計劃及福建計劃，讓已移居廣東省及福建省的合資格香港長者毋須每年回港，也可領取每月二千六百七十五元的普通長者生活津貼，或每月三千五百八十五元高額長者生活津貼。



勞工及福利局局長羅致光指出，截至去年十二月三十日，透過此安排接獲約一萬零六百宗長者生活津貼申請，當中約有四千五百宗透過「郵遞提交申請」，已批核個案約為二千一百宗。



羅致光表示，合資格長者會否在「廣東計劃」及「福建計劃」下申請長者生活津貼，視乎其個人考慮及情況，政府難以準確估算合資格人數。根據政府統計處去年十月發佈「通常逗留在廣東省的香港居民統計數字」，估算於二○一八年底通常逗留在廣東省的六十歲或以上香港長者約有八萬四千四百名，但政府沒有備存近期居於福建省的香港長者人數。



