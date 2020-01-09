廣東福建計劃長生津接獲逾萬宗申請

勞工及福利局局長羅致光指出，截至去年十二月三十日，透過此安排接獲約一萬零六百宗長者生活津貼申請，當中約有四千五百宗透過「郵遞提交申請」，已批核個案約為二千一百宗。
羅致光表示，合資格長者會否在「廣東計劃」及「福建計劃」下申請長者生活津貼，視乎其個人考慮及情況，政府難以準確估算合資格人數。根據政府統計處去年十月發佈「通常逗留在廣東省的香港居民統計數字」，估算於二○一八年底通常逗留在廣東省的六十歲或以上香港長者約有八萬四千四百名，但政府沒有備存近期居於福建省的香港長者人數。
海洋公園上月公佈二○一八至一九年度虧損擴大一倍至五億六千萬元，是連續第四年錄得虧蝕，遊客數量亦由五年前的七百四十萬人次，大跌兩成三至去年度的五百七十萬人次。海洋公園發言人本月初表示，面對嚴峻經營環境，...
2020-01-09
天津市武清區人民法院周三作出一審公開宣判，判處被告人天津權健集團代表束昱輝有期徒刑九年，並處罰金人民幣五千萬元（約五千六百七十萬港元）；對其他十一名被告人分別判處三年至六年不等的有期徒刑，並處罰金；權...
2020-01-09
人工智能領域已經愈走愈遠，現在人工智能不但可以輔助人類工作，為了更符合人類的期望，科學家將人工智能調整到能有真人般的「同理心」。韓國智能手機製造廠三星電子旗下Star Labs實驗室昨天公佈了最新的數位虛擬化身NEON，並稱能NEON有如真人般「交談且具同理心」，但遭外界質疑「只是數碼虛擬化身」。 法新社引述拉斯維加斯消費電子展（CES）開幕式上情況，三星（Samsung）旗下獨立研發機構「技術與先進研究實驗室」（Star Labs），公佈了是新型人工智能（AI）的NEON。但遭外界質疑三星在這領域上的技術並未成熟，指其於基礎技術上細節未有提供足夠資訊。 外媒引述專業科技網...
2020-01-09
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業分行營業經理張智麟表示，荔枝角美孚新邨吉利徑1號低層C室，面積637方呎，三房間隔，望內園景，原叫價860萬，議價後減價47萬，以813萬成交，呎價...
2020-01-09
中東緊張形勢繼續左右投資市場大局。雖然伊朗以火箭射擊美軍在伊拉克基地，但特朗普聲稱無人死亡，昨晚初段亦未有採取報復行動，市場人士認為美伊雙方會轉趨克制，減輕投資市場憂慮，國際油價及金價都由高位回落。美...
2020-01-09
只要巴塞隆拿捧走今屆西班牙超級盃，美斯便可完成巴塞生涯五百場勝仗的里程碑，隊友蘇亞雷斯明言今晚四強會助前者邁向目標。再者，美斯是此賽事歷來的最佳射手，料可順利在沙特阿拉伯中立場擊敗攻力欠銳的馬德里體育會晉級，巴塞主勝去馬！ （香港時間周五凌晨3:00開賽） 至目前為止，美斯為巴塞各賽事上陣七百零六次，取得四百九十八場勝仗，如果他在西超盃四強及決賽都助球隊順利勝出的話，將會達成巴塞生涯五百場勝利的里程碑。為了助隊友達到成就，蘇亞雷斯揚言會傾盡全力︰「四強面對馬體會絕wn不會輕鬆，不過我們仍有時間作好準備，屆時定要好好表現，以冠軍為目標。」 除了可依靠近兩輪西甲有兩入球四助攻的...
2020-01-09
國際時尚品牌的設計主帥，將同樣澎湃的創意放於眼鏡系列上，率先呈獻太陽眼鏡的2020年春夏新品。這一季，除了Logo熱潮持續升溫之外，Oversize超大號的款式亦以高頻率出現於不同品牌系列之中，若時裝...
2020-01-09
蘇永康（蘇康）有仔萬事足！以往在社交平台上，他都係晒吓潮物、同Friend的合照等，不過，自17年囝囝蘇展弘（Jazz）出世後， Jazz的萌照幾乎攻佔整個Instagram，眨吓眼寶貝仔已經2歲多，...
2020-01-09
是否應該向全民派錢，減輕過去半年社會衝突惹起的民怨？在政界討論了一段時間，將在下個月底公佈的《財政預算案》揭盅。財政司司長陳茂波昨天露了口風，他回應部份政黨要求全民派錢，表示不以為然，更反問由此而造成巨大財政赤字，市民能否接受？財爺似乎不願派，但派錢有提振社會士氣作用，財爺不宜把門緊緊關上，可以彈性考慮，每人派一些，好過完全不派。 財爺昨天說，面對財赤，在編製預算案時難度高、壓力大，指若果落實全民派錢，屆時財赤將高達逾一千億元。財爺訴苦，自有原因，《基本法》規定特區政府須量入為出，現在入不敷支，當然有壓力。但小市民在過去一年也不好過，在經濟不景下，預計過了農曆新年之後，多個...
2020-01-09
昨晚第二場有研訊事件，原本跑第五名的「霹靂狂龍」提出抗議，理由是最後三百米受到「勇者勝」干擾，而小組經過大約十分鐘研訊後，裁定前駒得直，取代後駒升上殿軍。 馬場浮世繪
2020-01-09