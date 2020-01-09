Sambucol有機黑接骨木漿果，含有豐富生物類黃酮，可以強化細胞膜，唔易被感冒病毒嘅酵素破壞，能夠提高人體免疫力及抵抗力；另外仲含豐富維他命B1、B2及B6，具抗疲勞、緩解肌肉痠痛、促進細胞再生等功效，而且不含西藥化學成份、蔗糖、乳糖、麩質、酵母、乳製品及人造色素，成年人及兒童都啱！產品更被紐西蘭雜誌選為最佳天然感冒產品，仲連續四年獲美國消委會評為NO.1最佳健康產品，口碑不俗！現以優惠價一百八十蚊即可換購一支二百五十毫升（建議零售價二百九十八蚊），家居常備一支防病抗感冒，好過成日睇醫生打針食藥啦！即Scan QR code攞電子印花及睇換購詳情啦！
預防感冒！ 必食黑接骨木漿果！
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增叢林探險樂園及海邊棧道 海洋公園救亡 申撥百億大變身
海洋公園上月公佈二○一八至一九年度虧損擴大一倍至五億六千萬元，是連續第四年錄得虧蝕，遊客數量亦由五年前的七百四十萬人次，大跌兩成三至去年度的五百七十萬人次。海洋公園發言人本月初表示，面對嚴峻經營環境，...
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權健創辦人判監九年 其餘11被告囚三至六年不等
天津市武清區人民法院周三作出一審公開宣判，判處被告人天津權健集團代表束昱輝有期徒刑九年，並處罰金人民幣五千萬元（約五千六百七十萬港元）；對其他十一名被告人分別判處三年至六年不等的有期徒刑，並處罰金；權...
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手機「精靈」？ 虛擬NEON登場
人工智能領域已經愈走愈遠，現在人工智能不但可以輔助人類工作，為了更符合人類的期望，科學家將人工智能調整到能有真人般的「同理心」。韓國智能手機製造廠三星電子旗下Star Labs實驗室昨天公佈了最新的數位虛擬化身NEON，並稱能NEON有如真人般「交談且具同理心」，但遭外界質疑「只是數碼虛擬化身」。 法新社引述拉斯維加斯消費電子展（CES）開幕式上情況，三星（Samsung）旗下獨立研發機構「技術與先進研究實驗室」（Star Labs），公佈了是新型人工智能（AI）的NEON。但遭外界質疑三星在這領域上的技術並未成熟，指其於基礎技術上細節未有提供足夠資訊。 外媒引述專業科技網...
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屋苑紛錄議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業分行營業經理張智麟表示，荔枝角美孚新邨吉利徑1號低層C室，面積637方呎，三房間隔，望內園景，原叫價860萬，議價後減價47萬，以813萬成交，呎價...
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伊朗導彈襲美基地 特稱無人死亡 美伊衝突克制 杜指彈235點
中東緊張形勢繼續左右投資市場大局。雖然伊朗以火箭射擊美軍在伊拉克基地，但特朗普聲稱無人死亡，昨晚初段亦未有採取報復行動，市場人士認為美伊雙方會轉趨克制，減輕投資市場憂慮，國際油價及金價都由高位回落。美...
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邁進美斯五百勝 阿蘇助拳斬「馬」
只要巴塞隆拿捧走今屆西班牙超級盃，美斯便可完成巴塞生涯五百場勝仗的里程碑，隊友蘇亞雷斯明言今晚四強會助前者邁向目標。再者，美斯是此賽事歷來的最佳射手，料可順利在沙特阿拉伯中立場擊敗攻力欠銳的馬德里體育會晉級，巴塞主勝去馬！ （香港時間周五凌晨3:00開賽） 至目前為止，美斯為巴塞各賽事上陣七百零六次，取得四百九十八場勝仗，如果他在西超盃四強及決賽都助球隊順利勝出的話，將會達成巴塞生涯五百場勝利的里程碑。為了助隊友達到成就，蘇亞雷斯揚言會傾盡全力︰「四強面對馬體會絕wn不會輕鬆，不過我們仍有時間作好準備，屆時定要好好表現，以冠軍為目標。」 除了可依靠近兩輪西甲有兩入球四助攻的...
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2020時尚眼鏡新視野
國際時尚品牌的設計主帥，將同樣澎湃的創意放於眼鏡系列上，率先呈獻太陽眼鏡的2020年春夏新品。這一季，除了Logo熱潮持續升溫之外，Oversize超大號的款式亦以高頻率出現於不同品牌系列之中，若時裝...
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疫症大爆發 囝囝周街跑 蘇永康一家 「無罩」出動
蘇永康（蘇康）有仔萬事足！以往在社交平台上，他都係晒吓潮物、同Friend的合照等，不過，自17年囝囝蘇展弘（Jazz）出世後， Jazz的萌照幾乎攻佔整個Instagram，眨吓眼寶貝仔已經2歲多，...
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社論——派錢振民心 不宜SAY NO
是否應該向全民派錢，減輕過去半年社會衝突惹起的民怨？在政界討論了一段時間，將在下個月底公佈的《財政預算案》揭盅。財政司司長陳茂波昨天露了口風，他回應部份政黨要求全民派錢，表示不以為然，更反問由此而造成巨大財政赤字，市民能否接受？財爺似乎不願派，但派錢有提振社會士氣作用，財爺不宜把門緊緊關上，可以彈性考慮，每人派一些，好過完全不派。 財爺昨天說，面對財赤，在編製預算案時難度高、壓力大，指若果落實全民派錢，屆時財赤將高達逾一千億元。財爺訴苦，自有原因，《基本法》規定特區政府須量入為出，現在入不敷支，當然有壓力。但小市民在過去一年也不好過，在經濟不景下，預計過了農曆新年之後，多個...
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馬場浮世繪——霹靂狂龍抗議升殿軍
昨晚第二場有研訊事件，原本跑第五名的「霹靂狂龍」提出抗議，理由是最後三百米受到「勇者勝」干擾，而小組經過大約十分鐘研訊後，裁定前駒得直，取代後駒升上殿軍。 馬場浮世繪
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