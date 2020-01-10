再多十宗武漢返港疑似個案 不明肺炎元兇 內地專家判定新冠狀病毒





湖北武漢爆發不明肺炎接近一個月，內地專家組終於揭開元兇的面紗，初步判定病原體是一種新型冠狀病毒，但研發治療特效藥物和疫苗，或需要數年時間。此外，再多十名由武漢回港的市民感到不適，被列作懷似個案，令本港累積數字增至四十八宗。



央視昨天報道，截至本周二（七日）晚上九時，內地專家組已獲得不明肺炎病毒的全基因組序列，並透過核酸檢測方法，檢出十五例新型冠狀病毒陽性結果，從其中一名呈陽性病人的樣本中分離出病毒，在電子顯微鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。下一步須結合病原學研究、流行病學調查和臨牀表現進行專家研判。



開發特效藥及疫苗需數年



專家組長、中國工程院院士徐建國認為，病原的分離和致病性鑑定等研究，需要數周時間完成，但針對新發病原體的特效藥物和疫苗研發，可能需要數年時間。



目前為止，已知的六種人類冠狀病毒，其中四種冠狀病毒在人群中較為常見，致病性較低，一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道症狀，另外兩種冠狀病毒，屬於嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒，其一是「沙士」病毒，其一是中東呼吸綜合症冠狀病毒，兩者均可引起嚴重的呼吸系統疾病。



此外，央視記者從武漢市衛生健康委得悉，八名武漢不明肺炎患者前日治瘉，已離開集中治療患者的金銀潭醫院。該八名患者已連續多日無發燒、無肺炎等臨牀表現。臨牀專家診斷後，認為符合出院的標準。



內地八患者已出院



不過，武漢衛健委由本月五日起，再未公開通報疫情。截至當日，當地出現五十九例不明原因肺炎，其中七宗為重症，其餘患者情況穩定。當中病例最早發病時間為去年十二月十二日，最晚發病時間為十二月二十九日。當局已追蹤到一百六十三名密切接觸者，並展開醫學觀察。



本港衞生署衞生防護中心總監黃加慶昨晚證實，港府早上接獲國家衛生健康委通報有關發現，署方已聯繫當局以取得新病毒基因排序等資料，希望可提供新病毒的準確測試。截至昨日中午，本港再多十宗懷疑個案，介乎十一個月大至六十六歲，累積至四十八宗，當中有十五人病因未確定。全部病人病發前均沒有到過武漢的濕街市。



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