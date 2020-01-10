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預防春運播毒　航機鐵路增衞檢

2020-01-10 列印
■內地春運大量人流移動，大型運輸系統部門都增加防疫工作。資料圖片
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　　武漢新冠狀病毒引起的肺炎疫情仍未完結，內地春運今天開始，令人擔心大量人流移動增加病毒傳播的機會。中國民用航空局總飛行師萬向東說，局方會保持密切關注武漢肺炎疫情，國家所有航空公司的飛機上都備有應急醫療用品及衛生防疫包，各機場的醫療設備亦齊全，可確保醫療緊急事故的處理可有效銜接。若旅客乘坐航班時出現突發疾病，航空公司及機場可即時啟動應急措施。

　　中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新強調，鐵路暫時無接到相關疫情報告，會密切留意，並按國家規定做好相關防控工作，堅決杜絕疫情透過鐵路傳播。交通運輸部總工程師汪洋亦說，該部門高度重視，作好安排部署，將重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨源樞紐廠站等區域的消毒監測防護措施。
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