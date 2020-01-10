中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新強調，鐵路暫時無接到相關疫情報告，會密切留意，並按國家規定做好相關防控工作，堅決杜絕疫情透過鐵路傳播。交通運輸部總工程師汪洋亦說，該部門高度重視，作好安排部署，將重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨源樞紐廠站等區域的消毒監測防護措施。
預防春運播毒 航機鐵路增衞檢
中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新強調，鐵路暫時無接到相關疫情報告，會密切留意，並按國家規定做好相關防控工作，堅決杜絕疫情透過鐵路傳播。交通運輸部總工程師汪洋亦說，該部門高度重視，作好安排部署，將重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨源樞紐廠站等區域的消毒監測防護措施。
再多十宗武漢返港疑似個案 不明肺炎元兇 內地專家判定新冠狀病毒
湖北武漢爆發不明肺炎接近一個月，內地專家組終於揭開元兇的面紗，初步判定病原體是一種新型冠狀病毒，但研發治療特效藥物和疫苗，或需要數年時間。此外，再多十名由武漢回港的市民感到不適，被列作懷似個案，令本港...
2020-01-10
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支持者揚言踴躍檢舉「假粉專」 蔡英文粉絲專頁倒戈挺「韓」？
台灣的總統大選將在本周六舉行，各候選人加緊拉票。爭取連任的蔡英文總統昨日上午到新竹市，她在車隊出發前表示，近日看到對手的廣告鋪天蓋地，形容重點並非廣告多寡，而在於大家是否團結，呼籲支持者拿出力量，爭取更多選票。 據稱，擁有四千多人支持、二○一五年九月成立的facebook專頁「蔡英文後援會」早前發文指，「我們決定了，這次支持韓國瑜讓他作作看！看看這幾年的社會發展，蔡英文……實在投不下去，教小孩同性戀結婚、和大陸對立，經濟發展又搞不起來，要跟大陸對幹也要把我們人民先照顧好不是嗎」。這種立場大更替引發藍綠陣營網民爭議，其中蔡英文支持者相當氣憤，有人留言指「我們會踴躍檢舉這個假粉...
2020-01-10
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澳洲山火持續 濃煙或蔓延南極
澳洲山火持續四個月，至今造成至少二十六人死亡，數以千計民眾無家可歸，數以百萬計動物在山火中喪生。聯合國世界氣象組織表示，澳洲山火引起的煙霧，已飄至太平洋和南美洲的阿根廷和智利，並可能到達南極。 在維多利亞州，山火燒毀一百二十萬公頃土地，當地昨日再次宣佈處於災難狀態，同時預料，現時氣溫會高達攝氏四十一度，加上天氣乾燥和強風，災情或會持續惡化，呼籲居民在後日氣溫再度上升前盡快疏散。在火勢同樣嚴重的新南威爾士州，官員表示，接近二千間房屋燒毀，現時面臨高危情況，此外警方拘捕二十四人，控告他們蓄意放火。 澳洲氣象部門表示，沒有跡象顯示，未來幾個月的天氣會變得涼爽或出現顯著雨量，又形容...
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屋苑錄首置客議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴港灣豪庭7座低層B室，面積412方呎，兩房間隔，望內園景，原叫價730萬，議價後以695萬沽出，呎價16869元，買家...
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中美下周簽貿協利大市 美伊衝突降溫 杜指續升204點
承接周三反彈勢頭，中東局勢紓緩，加上中美下周將簽署首階段貿易協議，美股周四開市繼續上升，杜指升182點報28927點，納指亦升85點報9214點，標普指數升19點報3272點。至於歐洲主要股市亦上升，...
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極速救活鐵錘幫 莫天才劈「錫」
自新帥莫耶斯接手後，韋斯咸各戰線二連勝，右閘薩巴列達坦言隊內氣氛亦較之前有所改善。今晚英超獨腳戲造訪近期狀態回落的錫菲聯，預料鐵錘幫有力延續不敗走勢，讓球主客和受讓一球「客勝」可取。 莫耶斯去年十二月尾接掌韋斯咸後，首場英超即主場4:0大炒般尼茅夫旗開得勝，剛於周日足總盃又作客2:0輕取英甲的基寧咸，兩戰轟六球且一球不失，攻守表現都明顯進步不少。薩巴列達還透露隊中緊張氛圍亦比之前緩和不少︰「每人都認真踢出高水準足球，這是我們感開心的原因。」 錫菲聯快車檔期腳軟 錫菲聯在聖誕新年快車的三輪英超只有一分進帳，而且攻力欠銳，三戰只入一球。今季聯賽入五球的首席射手賴斯莫薩特已連續七...
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超音波防撞 吸塵小露寶
市面大部份吸塵機械人都是圓碌碌，但Panasonic新推出的「吸塵Robot」卻採用三角形設計，以便深入掃淨牆角，而且備有微塵感應器，自動偵測二十微米塵埃，加上超音波及紅外線防撞感應器，運作起來比傳統...
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肖鼠氣勢如虹 肖雞桃花過旺 李丞責鼠年12生肖運程預測
鼠年快到，2020年這隻「老鼠」可謂對港人又愛又恨，著名堪輿學家李丞責博士早前已率先預測今年本港的金融及房屋問題，同時提醒大家注意傳染性或廣泛性疾病之出現！此次，李博士再為讀者逐一預測鼠年的12生肖運...
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社論——掃走悲情 珍惜眼前人
回顧二○一九年，最困擾港人的大事，非反修例風波莫屬。踏入新一年，社會衝突稍減，但香港撒瑪利亞防止自殺會指出，市民所受困擾，仍未紓解，若稍後再發生與反修例有關爭議，市民的負面情緒或再爆發。正值送舊迎新，大家應珍惜這段暫時相對平靜的日子，努力掃走心中鬱結，遠離自毀之路。 香港撒瑪利亞防止自殺會在去年六月至十二月底，一共接到九百二十一宗涉及反修例的求助個案，在風波早期，市民眼見大型和平遊行並無作用，情緒轉差，求助人數急增，由六月份的三十多人上升至七月份的一百二十人，到八至十一月間求助人數維持在每月一百七十宗，至十二月就減少至九十多宗。但會方分析，求助人數減少，並不代表情況好轉，因...
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馬場浮世繪——廣陵王獲准除去頭罩及繫舌帶
練馬師韋達申請替「廣陵王」在配備中除去頭罩及繫舌帶，並加入交叉鼻箍。受薪董事小組就此事向他作出查詢。「廣陵王」在轉至韋廄前，上仗於七月七日出賽時獲勝，當時僅佩戴頭罩及綁繫舌帶，而該仗為該駒第二次上陣。 韋達表示，「廣陵王」轉至其馬房後操練表現更為成熟和放鬆，尤其是在沒有佩戴頭罩下快操時反應更佳。「廣陵王」於十二月十三日由騎師何澤堯策騎參加試閘時佩戴了頭罩，經諮詢何澤堯的意見後，韋達認為，該駒在不佩戴該項配備下可交出更佳表現。因此，他在「廣陵王」十二月二十八日進行的最近一次試閘中替該駒除去頭罩。考慮到「廣陵王」在該項試閘的表現後，他與再次策騎該駒參加試閘的何澤堯一致同意，現已...
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