﻿袁國勇籲假定病毒可人傳人﻿﻿倘下周無新病例疫情或結束﻿

內地專家組初步判定，武漢不明原因肺炎病毒為新型冠狀病毒。本港學者強調，有必要將新病毒當作可人傳人看待，做好醫院防感染控制措施，市民亦要注重個人衛生，而下周尾是關鍵時刻，若屆時沒有新增病例，可以假定疫情結束。



港大微生物學系講座教授袁國勇表示，內地經歷「沙士」後十多年發展，在流行病學及醫院測試技術非常強，今次內地的發現，亦與本港專家早前預測接近。他指，以往發現的冠狀病毒全部可以人傳人，現階段無法得知新病毒是否可以人傳人。



過往冠狀病毒皆人傳人



他續稱，病毒剛在人類之間傳播時未必適應得好，故可能傳人的效率不高，但若沒做好防控，病毒在人與人交叉感染時基因改變，傳人的效率亦可能提升。他強調，有必要先將新病毒當作可以人傳人看待，做好醫院防感染控制措施，市民亦要注重個人衛生。



袁擔心，公院內科病房擠逼的情況嚴重，如果首宗病例進入醫院而又沒有隔離，將造成很大疫情。他又重申，下周尾是關鍵時刻，因首先出現發病個案的武漢華南海鮮城下周末便關閉滿兩星期，超出病毒潛伏期，若屆時無新增病例，可假定疫情結束。



不過，北京大學醫學部基礎醫學院免疫學系教授王月丹認為，今次肺炎人傳人的可能性很大，需要弄清楚傳播途徑及媒介，同時監察疫情，每天公佈有否新增。而中大呼吸系統科講座教授許樹昌則估計，新型冠狀病毒不及「沙士」嚴重。



何栢良：防控戰線須擴大



另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，病毒是經由海鮮城售賣的野味動物的尿液，或在屠宰過程中傳染予人類，可能會人傳人。他指，目前需要找出涉事海鮮城曾售賣過哪些野味，再追蹤供應鏈及源頭，故防控戰線不止是武漢，亦涉及其他省市。他亦呼籲，內地盡快公佈病毒基因圖譜，讓香港可研發快速測試病毒，更快識別懷疑個案。



