撒瑪利亞半年近千宗求助反修例情緒困擾最細十歲

踏入新一年，暴力示威有退潮跡象，但反修例爭議仍未解決。香港撒瑪利亞防止自殺會指出，去年六月至十二月底一共接獲九百二十一宗涉反修例的求助個案，最年輕求助者僅十歲。會方認為，無論和理非或勇武人士，仍未得到滿意的回應，失落感會較一四年「佔中」事後更大。







香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國（小圖）說，由上年六月至十二月底共接到九百二十一個涉反修例的求助，佔所有個案一成九，數字一度隨局勢發展上升。他稱，多數求助者在事件早期，感到和平的大型遊行並無作用，情緒轉差，求助數字由六月份的三十多宗，急升至七月份的一百二十宗，到八月份有近一百七十宗。



曾說，求助數字在八至十一月間維持每月近一百七十宗，至十二月減少至九十多宗。他分析，市民開始質疑警方濫捕、濫暴， 心存「報復」心理，並視之為首要，故將自身情緒放下，減少從正常途徑抒發情緒及求助。他強調︰「數字下跌唔代表情況好轉，佢哋可能喺將情緒沉澱。」



95宗有自殺危機



他說，求助者年齡層廣，最年輕求助者僅十至十四歲，最年長者逾七十歲。求助個案中，九十宗為三十歲以下；一百二十九宗屬五十五歲至五十九歲；另有一百四十七宗屬六十至六十四歲。他提及，求助的廣泛原因之一，為家庭因政見不同出現爭執。有年輕人在家中欠發聲機會，致情緒不佳，另有家長經常擔心子女安危，有激進者甚至趕子女出家門。



該會熱線義工接到求助後，會判斷對方的自殺危機程度。曾指，有九十五宗個案被發現有不同程度的自殺危機須作跟進，但當中逾七成拒絕面對面與義工溝通，尤其是男性。他表示，現時求助者對各社福機構的信任度低，擔心其資料被轉交政府，增加跟進的難度。



曾擔心，無論和理非或勇武人士，仍未得到滿意回應，失落感會較「佔中」事件後更大，擔心稍後再發生反修例事件，會導致市民情緒再爆發。而港大防止自殺研究中心總監葉兆輝教授亦指，「佔中」期間的自殺率未有上升，但事後所產生的無助感及失落，反令自殺率上升。他強調，求助不是弱者的行為，呼籲市民多與他人傾訴。



