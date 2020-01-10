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陷創傷性憤怒　易出現「攬炒」心態

2020-01-10 列印
　　港大社會工作及社會行政學系教授陳麗雲說，若過份簡化港人的政見為「黃」、「藍」、「紅」等，會將對方設為假想敵，甚至妖魔化。雙方亦分別害怕失去自由或穩定，從而容易心生憤恨，在言語、行動上互相攻擊。

　　陳說，當社會面對重大轉變時，市民容易出現創傷性憤怒（traumatic rage）。她解釋，一般來說，所有情緒都有正反兩面，如憤怒可作尋求改變的動力。但陷入創傷性憤怒的人士，會將自己定位作受害者，不會再正面尋求改變，以及彈性處理困局，出現「攬炒」心態。她呼籲市民出現情緒困擾時，先深呼吸十下，重拾理志及安全感，並想像將心中鬱結呼出。臨近農曆新年，市民與親友見面時，應多祝福對方，常懷感恩與欣賞，珍惜身邊人。

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