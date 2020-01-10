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冷鋒殺到 下周一跌至15度

2020-01-10 列印
冷鋒殺到 下周一跌至15度
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　　天文台表示，一股清勁的東北季候風正影響廣東沿岸，但預料會在未來一兩日緩和，氣溫稍為回升。但一道冷鋒明日稍後抵達廣東，展望明日氣溫介乎十九至二十三度，部份時間有陽光，晚上有幾陣雨。至周日，天氣會轉涼，氣溫介乎十六至二十度，有幾陣雨。稍後本港將受季候風影響，預計下周一氣溫將跌至十五度，最高二十度，早上清涼，有一兩陣雨，日間部份時間有陽光。

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