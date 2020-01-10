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求診市民逼爆醫院 14公院病牀佔用達112%

2020-01-10 列印
■公院急症室近日求診人數急增。
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　　本港昨正式踏入冬季流感高峰期。醫管局昨公佈，前日（八日）有近五千七百九十四人到公院急症室求診，其中一千零二十一人需轉往內科接受治療。有十四間公院內科住院病牀整體佔用率爆滿，佔用率平均為百分之一百一十二。

　　醫管局指出，到伊利沙伯醫院及天水圍醫院求診的病人最多，均有四百五十三人次。除律敦治醫院及天水圍醫院以外，有十四間公院內科住院病牀整體佔用率爆滿，佔用率平均為百分之一百一十二。當中以明愛醫院的病牀佔用率最高，達百分之一百三十二，其次是博愛醫院和伊利沙伯醫院，佔用率分別為百分之一百二十六及百分之一百二十二。

　　兒科病牀使用率方面，整體佔用率為百分之七十三，其中以雅麗氏何妙齡那打素醫院的病牀佔用率最高，為百分之八十六。
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